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Ezine Belediyesi yağmuru hazırlıklı karşıladı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağmur, kısa sürede yerini gök gürültülü ve sağanak yağışa bıraktı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağmur, kısa sürede yerini gök gürültülü ve sağanak yağışa bıraktı. Ezine Belediyesi ekipleri, vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için gecenin geç saatlerine kadar çalıştı.


Küresel ısınma nedeniyle uzun süredir beklenen yağışların gelmesiyle birlikte vatandaşların yüzü biraz da olsa güldü. Ezine'de yağmurdan nasibi alan ilçeler arasında. Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan uyarıları dikkate alan Ezine Belediyesi ekipleri, yağışlardan önce ekip kurarak, oluşabilecek tüm olumsuzluklar için hazırlık yaptı.


Ezine Belediyesi Acil Durum Yönetim Merkezi (EKOM) sahadaki tüm belediye çalışanlarını yönlendirerek, cadde ve sokaklarda biriken suların tahliyesi, yolda kalan sürücülerin ve yağmurda mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Yağışlar bitene kadar görev yerini terk etmeyen belediye çalışanları, vatandaşlardan tam not aldı.

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