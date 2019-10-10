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Ezine Belediyesinden 'akıllı durak' hizmeti

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde akıllı durakların kurulumuna başlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akıllı durakların kurulumuna başlandı.


Ezine ilçesinde Öğretmenevi ile Otogar karşısına kurulumuna başlanan akıllı durakların ilçe halkına büyük konfor sağlayacağını söyleyen Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine'mize hibe olarak kazandırdığımız 2 adet akıllı duraklarda servisini, otobüsünü bekleyen Ezineli hemşehrilerimiz kışın sıcak bir ortamda, yazın da serin bir ortamda, klimalı bir ortamda araçlarını bekleyecekler. Duraklarımızın içinde internet, şarj ünitesi, kamera sistemi, ekranımız ve bir kütüphane olacak” dedi.

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