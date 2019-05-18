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Ezine Belediyesinden iftar yemeği

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, Ezine Belediyesince iftar yemeği ve Ramazan eğlencesi programı düzenledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Ezine Belediyesince iftar yemeği ve Ramazan eğlencesi programı düzenledi.


Ezine Belediyesince Pazar yerinde düzenlenen “Sevgi, Kardeşlik ve Bereket İftarı” ve ”Ramazan Eğlencesi” Programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. İftar yemeğinde konuşan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Öncelikle rahmet ve mağfiret ayı Ramazanı şerifin başta İlçemiz, ülkemiz ve tüm İslam alemine bereket, huzur ve barış getirmesini temenni edemiyorum. Bütün hemşerilerimin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyorum. İftar programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran herkese teşekkür ediyorum ” dedi.


İftar yemeğine Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, STK Başkanları ve ilçe halkı katıldı.

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