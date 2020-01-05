İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Altınok, 'Üretim Devrimi Kurultayı'na konuşmacı olarak katıldı

Çanakkale’de Vatan Partisi’nin düzenlemiş olduğu ve Genel Başkan Doğu Perinçek’in de katıldığı ’Üretim Devrimi Kurultayı’ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Vatan Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve Genel Başkan Doğu Perinçek'in de katıldığı 'Üretim Devrimi Kurultayı' Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi. Kurultaya konuşmacı olarak katılan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürü Alper Altınok, yapım aşamasındaki tesis hakkında detaylı bilgi içeren bir sunum yaptı.


Yaptığı sunumda Ezine Gıda İhtisas OSB'deki son durum hakkında bilgiler veren Altınok, tesisin gelecekte Çanakkale'ye ekonomik anlamda çağ atlatacağını vurguladı. Soru-cevap bölümünde de katılımcıların sorularını yanıtlayan Müdür Altınok, "Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak ülkemiz ve Çanakkale'mize katkı sağlayacak her platformda bulunmaya ve bilgi vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.