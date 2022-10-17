Ezine Gıda İhtisas OSB Yönetimi, muhtarlar ile buluştu

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Yönetim Kurulu, Ezine ilçesinde bulunan 50 köy muhtarına toplantı düzenledi. Muhtarlar ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda Ezine OSB hakkında bilgiler verildi. Öte yandan, muhtarlara OSB kurulumundan sonra bölge ekonomisine katkısı ve bölge halkına sağlanacak istihdam hakkında görüş alışverişinde bulunundu.

"OSB için muhtarların görüşü önemli"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, muhtarların tavsiyelerine çok önem verdiklerini söyledi. Kızılgüneş, “Tabii bu yatırımlardan bu büyümelerden en önemlisi en efektifi en hızlı olanı Organize Sanayi Bölgesidir. Hem yatırım miktarı anlamında meblağ anlamında hem de etkileyeceği sektörler anlamında tüm köylerimizi Ezine'mizi ciddi manada etkileyecektir. Katma değer olarak da birçok sektöre arz değer katacaktır. Bu manada ilçemizin yöneticileri olarak bir araya gelip neler yapılabilir bunları görüşmek istedik. Konuşmaların ardından sizlere söz verilecek. Sizlerin tavsiyesi bizim için önemli. Katıldığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

"OSB Çanakkale'nin köprü ve tünellerden sonra en büyük yatırımı"

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ise yaptığı konuşmada, Ezine Gıda OSB'nin Çanakkale'nin köprü ve tünellerden sonra en büyük yatırımı olduğunu vurguladı.

Yüksel, “Bu bölgede yeni çalışacak olan mavi ve beyaz yakalı arkadaşlarımız dışarıdan göç eden bölgeye ekonomik anlamda bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bölgeye dışarıdan gelen yeni insanlar yeni kişiler sosyal ve kültürel anlamda hem bölgeye hem esnafımıza ciddi bir katkı sağlayacaktır. Bunlar kültürel anlamda sosyal ve ekonomik anlamda şehrin hızlı kalkınmasına yön vereceğinden şüphemiz yoktur. Organize Sanayi küçük bir yatırım gibi gözükse de gerçekten bölgenin makro büyük Çanakkale en büyük yatırımıdır. Tabii köprümüz ve tünellerimizden sonraki diyelim. Ama dediğim gibi Ezine önüne geçilemeyen bir şekilde hızla büyüyor. Büyürken hem siz kıymetli misafirler ile istişare ederek sizlerin düşüncesi doğrultusunda güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu konuda sermaye yönetiminin buraya geldiğini görüyorsunuz. Gerçekten Çanakkale'nin güçlü sermayelerini Ezine'ye getiriyoruz. Dardanel bunların başında” şeklinde konuştu.

"OSB'den sonra ilçe çok büyüyecek"

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da toplantıda konuşma gerçekleştirdi. Oruçoğlu, “Gıda OSB gerçekten bölgemiz için çok büyük bir yatırım. Bittiği zaman 7-8 bin kişinin istihdam sağlayacağı bir yatırım. Biga'da yıllar önce bir İÇDAŞ kuruldu. 7-8 bin kişi istihdam yaptı. Biga kalkındı bir şehir oldu. Gıda OSB sadece Ezine için değil, Geyikli Ayvacık Bayramiç bütün bölgemizin en büyük yatırımıdır. Gıda anlamında burada firmalar üretim yapacak. İhracat yapacaklar. Turizm anlamında Geyikli'mize Ezine'mize bütün bölgemizde çok büyük gelişmeler olacak” dedi.

"Bölgemize pozitif ayrımcılık yaptık"

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok konuşmasında, muhtarlara Ezine Gıda OSB'nin tüm detaylarını aktardı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok, “Biz süt ve süt ürünlerine pozitif ayrımcılık yaptık. Dışarıdan getirmedik. Ciddi firmalar da başvurdu ama biz yereldeki firmalara öncelik tanıdık. İnşallah onların gelmesiyle birlikte Ezine peyniri olabilir yada farklı ürünler ile birlikte daha çeşitlenip organize olacaktır. Tabii 52 firmadan bizim aldığımız 8 bin kişi istihdam sözü var. 8 bin kişinin hepsi yeni gelmeyecek mevcut çalışanları da var. Yaklaşık 4 bin yeni istihdam oluşturacağız. Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan, söylemeden geçemeyeceğim. Her konuda önümüzü açıyor. Bana da söylediği köy köy dolaşın muhtarlarımıza söyleyin yerlerini satmasınlar. Ben Türkiye genelinde çok organize sanayi bölgesine gidiyorum. Gerçekten organize sanayi bölgesi öncesi ve sonrası şehirler çok değişiyor. Ancak biz bunu göç alarak değil, bölge halkını kalkındırarak bu değişime ayak uyduralım istiyoruz. O yüzden sizler ile bu toplantıyı yapalım istedik. Bir firmanın 20 bin dönüm kiralık arazisi var. Firma kendi yetiştirdiği ürünleri alıyor. Bize söyledikleri sürekli mal toplamak ile ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kendi kontrollerinde sözleşmeli tarım yaptıkları zaman hem rekolte olarak hem de kalite olarak aynı standardı yakalayabiliyoruz diyorlar. Birçoğu ihracatçı firma. Bu ihraç ettikleri ürünleri sözleşmeyle veriyorlar. Ellerinde kalma durumu da var. Allah'a şükür verimli topraklarımız var. Sadece Ezine olarak değil, Ayvacık, Bayramiç olarak da düşünmek lazım. Bu bölgede Ezine bir merkez olacak. Biz bunları sizler ile değerlendirelim. Bu bir fırsat burada dışarıdan göç almak yerine bizim kendi vatandaşımız istihdam sağlasın. Kendi köylümüz bu imkanı sağlasın” diye konuştu.

Ayrıca toplantıya katılan İşkur Çanakkale İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, Ezine MYO Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, SGK Çanakkale İl Müdürü Hilmi Ercan, muhtarlara kurumları ve OSB iş birlikleri hakkında bilgiler verdiler.