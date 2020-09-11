Ezine Gıda OSB ile ÇOMÜ işbirliğiyle ücretsiz çiğ süt analizi yapılıyor

Ezine Meslek Yüksekokulunda Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yürütücülüğündeki proje kapsamında kurulan ve açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın yaptığı laboratuvarda Gıda İşleme Bölümü tarafından çiğ süt analizi yapılmaya başlandı.

Ezine Belediyesi'nin de destekleri ile Ezine Meslek Yüksekokulu tarafından haftanın iki günü gerçekleştirilen çiğ süt analizi çalışmaları kapsamında Ezine yöresinde bulunan mandıralardan ve süt üreticilerinden alınacak numune sütler tek tek analiz edilerek sütün ürün işleme kalitesine uygunluğu incelenecek ve yörede süt kalitesinin geliştirilmesi için varolan sorunların belirlenip iyileştirilmesine yönelik veri tabanı elde edilmiş olacak. Yapılan bu çalışmalar ile özellikle coğrafi işarete sahip olan Ezine peynirinde kullanılan sütlerin kalitesinin arttırılması ve bölge işletmelerinin uluslararası platformda pay sahibi olması hedefleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri işletme ve üreticilerin talepleri doğrultusunda belirli çiğ süt analizleri laboratuvarlarda ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca Ezine Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yöreye diğer gıda alanlarında da analiz hizmetlerinin verilmesine devam edilecek.