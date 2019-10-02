Ezine Gıda OSB'de çalışmalar hızlandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmalar hızla büyümeye devam ediyor.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısı sonrasında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve OSB Bölge Müdürü Alper Altınok ile birlikte şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan OSB Bölge Müdürü Alper Altınok, “Alt yapı çalışmalarının hızla devam ettiği organize sanayi bölgesinde bugün itibarı ile yaklaşık 90.000 m3 kazı, 35.000 m3 dolgu ve 15.000 m3 nebati toprak sıyırması yapıldı. 1 nolu 900 metrelik yolun 700 metrelik kısmı terasman kotuna getirildi. 2, 3 ve 5 nolu yol terasman kotuna getirildi. 4 nolu yolda 10.000 m3 kazı ve 2.000 m3 lük dolgu çalışması devam ediyor. Enerji dağıtım lisansı için EPDK ya başvurumuz tamamlandı, lisansımızı bekliyoruz, OSB'mizin elektrik hatları ve aydınlatma işinin en kısa süre içerisinde ihale aşamasına getirilmesi planlanıyor. Doğalgaz için Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.' ye başvuru yapıldı ve görüşmelerimiz devam ediyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Ezine Yöresinde Süt ve Ürünleri Alanında İşgücü Niteliğinin Arttırılmasına Yönelik Yenilikçi Mesleki Eğitimlerin Verilmesi' adlı proje kapsamında, Ezine MYO' da kurulan Süt Ürünleri Araştırma ve Duyusal Analiz laboratuvarı vasıtası ile proje tamamlanmış olup üniversitemize kazandırılmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz yönetim kurulu toplantımızda ‘kümeleme' çalışmalarının başlatılması için karar alındı. En kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp arsa tahsisi için OSB'mizi hazır hale getireceğiz. 91 adet parselden oluşan OSB'miz için 120 adet ön talep başvuru bulunmakta ve her gün bölge müdürlüğümüze gerek telefonla gerek mail yoluyla gerekse şahsen gelerek yatırımcılarımız bilgi edinmek için başvurmaktadır. Çanakkale 1915 köprüsüyle birlikte bölgeye ve Çanakkale ye çok büyük ekonomik katkı sağlayacak OSB'mizin Gıda İhtisaslı olması da Ezine, Ayvacık ve Bayramiç bölgelerimizin kalkınmasına öncülük edecektir. Yaptığımız çalışmalar bölge halkımız ve yatırımcılarımız tarafından ilgi ve heyecanla takip ediliyor” dedi.