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Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı

Çanakkale’nin Ezine Kaymakamı Dr.

Çanakkale'nin Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, son zamanlarda artışa geçen korona virüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle sokağa inerek denetimlere katıldı.


Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, iş yerleri ve yol denetimlerine katıldı. Kaymakam Uzan, market, pastane, yiyecek ve içecek satan işletmelerde, çalışma saatlerine uyulması konusunda bilgiler aktarırken, pandemi kurallarına da riayet konusunda hatırlatmalarda bulundu.


Daha sonra polis ve jandarma ekiplerinin kontrol noktalarını ziyaret eden Kaymakam Uzan, yol kontrol ekipleri ile araçları durdurarak izin belgeleri ve HES kodu kontrollerini gerçekleştirdi.

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