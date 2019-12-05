Ezine Kültür Merkezinin inşaatı başlıyor

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine'ye yapılacak olan Ezine Kültür Merkezi'nin inşaatına kısa süre içerisinde başlanacağını açıkladı.

Yapımı heyecanla beklenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 milyon 866 bin 660 lira ödenek sağlanan Ezine Kültür Merkezi'nde, 316 kişilik konferans salonu, sanatçı odaları, kütüphane, eğitim atölyeleri, çok amaçlı sosyal alanlar yer alacak. İnşaat alanı 2 bin 653 metrekare olan Ezine Kültür Merkezi, 2 katlı olarak planlandı.

Ezine Kültür Merkezi'nin son durumu hakkında sosyal medya hesabından bir bilgilendirmede bulunan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, yaptığı açıklamada, "Ezine Kültür Merkezi'mizin ihalesini kazanan firma yetkilileri ile görüştük. Ezine Kültür Merkezi'mizin inşaatı kısa bir süre içerisinde başlıyor. Ezine'mize hayırlı uğurlu olsun. Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu'na, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Vali Yardımcımız Sayın Abdullah Köklü'ye Ezine'miz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.