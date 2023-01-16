Ezine OSB Müdürü Altınok'tan ilkokula kırtasiye yardımı

Çanakkale'nin Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu'na, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Müdürü Alper Altınok, kırtasiye yardımında bulundu.

Merkeze bağlı Kepez beldesinde bulunan Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu'na, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, kırtasiye yardımında bulundu.

Kırtasiye yardımı ile ilgili açıklamalarda bulun Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Karaöz, bu tür yardımların okullara yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Özellikle bazı ilkokullarda ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere bu yardımları ulaştırdıklarını belirten Okul Müdürü Karaöz, "Alper Bey'e öğrencilere gösterdiği destek için teşekkür ediyoruz. Alper Bey okulumuzun ihtiyacı olduğu her zaman yanımızda yer alıyor. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Karınca kararınca okula kırtasiye yardımı yaptıklarını belirten Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Alper Altınok, "Bu imkanı sağladığı için Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulu Müdürü Hakan Karaöz'e teşekkür ediyoruz. Bundan sonrada elimizden geldiği kadar okulumuza destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.