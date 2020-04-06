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Ezine pazarında korona tedbiri

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kurulan pazar yerine girmek isteyen vatandaşlar, sağlık ve güvenlik tedbirleri gereği içeriye sırayla alındı. Girişte termal kameralardan geçen vatandaşlar, daha sonra dezenfekte tüneline girdiler. Zabıta ve emniyet ekiplerinin hazır bulunduğu Pazar yerine gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

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