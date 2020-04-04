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Ezine'de 65 yaş üstü vatandaşlara yardım desteği

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları, Ezine İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından dağıtıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların temel ihtiyaçları, Ezine İlçe Müftülüğü din görevlileri tarafından dağıtıldı.


Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona (Covid-19) virüsü nedeniyle Türkiye'nin tüm illerinde olduğu gibi Çanakkale'de de çeşitli tedbirler alındı. Ezine İlçe Müftülüğü din görevlileri, salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlere ziyaretlerde bulundular.

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