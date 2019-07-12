Ezine'de acemi erler yemin etti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 3. Jandarma Er Eğitim Taburunda temel eğitimlerini tamamlayan 1999/2 birinci dönem acemi erler törenle yemin etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin töreni, Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Özgür Türkan'ın konuşmasıyla devam etti. Daha sonra acemi erlerin yemin etme merasimi gerçekleştirildi. Törende 1999/2 birinci dönem eğitimlerinde başarılı olan erlere hediyeler verilirken, birliğe ilk katılan asker de yaş kütüğüne plaket çaktı. Hediye merasiminin ardından yürüyüş ve seremoni devam eden tören, Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaşmasının ardından sona erdi. Düzenlenen törene Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Özgür Türkan'ın yanı sıra Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de katıldı.