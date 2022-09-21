Ezine'de hedef yeşil OSB

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB), yeşil OSB yolunda emin adımlarla ilerlerken, OSB'nin Müdürü Alper Altınok ise ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Yeşil Dönüşüm' Projesi'ni tamamladı ve Yüksek Lisans eğitimi diplomasını aldı.

Türkiye'de iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu çevreye duyarlı yeşil OSB'lerin sayısının artması için yoğun çaba harcanıyor. Yeşil OSB Projesi çerçevesinde, Türkiye'de seçilen bazı OSB'lerden elde edilen verilerden yola çıkılarak, tüm OSB'lerin Yeşil OSB Sertifikası ile daha verimli, daha çevreci ve daha rekabetçi bir hale getirilmesi hedefleniyor. Konuya ilişkin düzenlenen toplantı ve seminerlere katılan Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin yeşil OSB yolunda emin adımlarla ilerlemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Eğitimi tamamladı, diplomayı aldı

Organize Sanayi Bölgeleri için hayata geçirilen projeleri de yakından takip eden Müdür Altınok, ÇOMÜ Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kent ve Siyaset Programında almış olduğu Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Altınok'a diploması, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından takdim edildi. ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Yeşil Dönüşüm' konulu projesini de başarıyla tamamlayan EGİOSB Müdürü Alper Altınok, “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Kent ve Siyaset Programında almış olduğum Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp diplomamı kıymetli rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat'ın ellerinden teslim aldım. Bu vesileyle hocalarıma, ‘Organize Sanayi Bölgelerinde Yeşil Dönüşüm' konulu bitirme projemde yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr. Mustafa Kara'ya ve hayatımın her alanında beni destekleyen sevgili eşim Öğr. Gör. Evren Altınok'a teşekkür ederim” dedi.