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Ezine'de kaybolan kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.


Ezine'nin Çamköy köyünde yaşayan Zahide Buran'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Buran'ın kaybolduğu köy çevresinde jandarma, AFAD ile Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri çalışma başlattı.


Ekiplere köylüler de destek verirken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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