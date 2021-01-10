Ezine'de sokağa çıkma kısıtlamalarına uyuluyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarına büyük oranda uyuluyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçe merkezinde kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda bulunan vatandaşları denetleyerek kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı.

Yapılan denetlemelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, vatandaşların da büyük oranda sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyduğu gözlendi.