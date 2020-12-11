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Ezine'de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde 5 aydır fiziki takibe aldığı tarihi eser kaçakçılarının ellerinde bulunan eserleri satacakları bilgisi üzerine harekete geçerek 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 119 adet altın/gümüş sikke-obje, 1 adet EL detektörü ve ekipmanları, 2 adet el detektörü bataryası ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gerçekleştirilen operasyonda 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanununa Muhalefet suçundan 4 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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