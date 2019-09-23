Ezine'de Tuğçe Kandemir ve Fettah Can rüzgarı esti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünde kutlamaları dolayısıyla düzenlenen konserde Tuğçe Kandemir ve Fettah Can rüzgarı esti.

Ezine Belediyesinin Eski Yahya Çavuş Ortaokulu bahçesinde düzenlemiş olduğu halk konserinde sahne alan ünlü şarkıcılar, hayranları ile buluştu. Sanatçı Tuğçe Kandemir'in ardından sahne alan şarkıcı Fettah Can, “Ezine'nin kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Kahraman bir memlekete gelmekten dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Büyük kahramanların torunlarına şarkı söylüyor olmak bizim için ayrıca gurur verici durum” dedi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Tuğçe Kandemir ve Fettah Can'a hediye ve çiçek takdim etti. Konsere AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile vatandaşlar katıldı.