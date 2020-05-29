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Ezine'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale İl jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D. ile İ.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde alışverişi yapacağı istihbaratı üzerine, şahısları fiziki takibe aldı. Daha sonra İ.Ş. isimli şahsın evine uyuşturucu madde ile giriş yaptığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde evin içerisinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile yapılan aramad; 68 gram toz esrar, 7 gram skuk ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, A.D. ile İ.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

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