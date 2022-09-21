İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ezine'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde şüphelendikleri 4 kişi üzerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.


Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekibi, Danişment Mahallesi civarında devriye görevini yaptıkları sırada B.D., Ş.D., A.T., İ.Ç. isimli şahıslardan şüphelenerek kaba üst araması gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 18 gram esrar ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.