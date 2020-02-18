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Ezine'de yapılan referandum sonucunda 1 köy mahalle oldu

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyünde yapılan referandumun ardından köy ilçe merkezine mahalle olarak bağlandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köyünde yapılan referandumun ardından köy ilçe merkezine mahalle olarak bağlandı.


Ezine ilçesine bağlı Sarısöğüt köy okulunda kurulan 2 sandıkta köylerinin durumunu oylayan 729 seçmenden 497'si sandığa gitti. Yapılan sayımın ardından kullanılan 497 oydan 331'i evet, 163 oy hayır, 3 oy ise geçersiz sayıldı.


Yapılan referandumun ardından Sarısöğüt köyünün artık mahalle statüsü kazandığını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, "Sarısöğüt köyü bizim mahallemiz, köy muhtarı Hakan Efe'de mahalle muhtarımız olmuştur. Ortaya çıkan sonucun belediye olarak güzel işler yapıldığının kanıtı olduğunu, bundan sonra da yeni mahallemize hizmet götürme noktasında daha rahat ve halkın bize olan güvene layık olarak sürdüreceğiz'' dedi.

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