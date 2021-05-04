Ezine'deki zincir marketlere gıda denetimi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde belediye zabıta ekipleri tarafından, pandemi döneminde marketlerde faiş fiyat uygulayan ve kurallara uymayan zincir marketlere denetim gerçekleştirildi.

Ezine Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde faiş fiyat ve gıda denetimlerinde bulundu. Yapılan denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “İlçemizde hemşerilerimizim pandemi döneminde faiş fiyatlara maruz kalmamaları için zabıta ekiplerimiz tarafından zincir marketlerde raf ve kasa fiyat denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda son tüketim tarihine ve etiket fiyatlarına uymayan zincir marketlere ekiplerimiz tarafından gerekli cezai işlemler gerçekleştirilmiştir” dedi.