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Ezine'nin 40 yıllık hayali gerçek oluyor

Çanakkale’nin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçenin kanayan yarası haline gelen ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan Ezine Küçük Sanayi Sitesi’nin yapım ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı müjdesini verdi.

Çanakkale'nin Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ilçenin kanayan yarası haline gelen ve yıllardır çözüme kavuşturulamayan Ezine Küçük Sanayi Sitesi'nin yapım ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde yapıldığı müjdesini verdi.


Beraberindeki heyetle Ankara'ya çıkarma yapan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Küçük Sanayi Sitesi'nin yapım ihalesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya geldi.


Bakanlıkta yapılan ihale 36 Milyon 741 Bin 740 TL'lik bedelle gerçekleşirken, ihaleyi Özpolat Mühendislik isimli firma kazandı.


İhalenin ardından açıklamalarda bulunan Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, “Ezine'mizin 40 yıllık hayali gerçek oluyor. Yıllardır çözüme kavuşturulamayan, şehrimizin sorunu haline gelen Küçük Sanayi Sitemizin yapım ihalesini gerçekleştirdik. Ezine'mize, hemşehrilerimize, sanayi esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sayın Bakanımız Mustafa Varan'ın Çanakkale'mize, Ezine'mize, hemşehrilerimize çok selamı var. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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