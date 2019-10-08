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Feci kaza sonrası bacağındaki çapa makinesi ile hastaneye kaldırıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, çapa makinesi ile bahçesini çapalarken ayağını makineye kaptıran 60 yaşındaki Şaban Aydın, ayağı makineden kurtarılamayınca makinenin bir parçası ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.


Önceki gün Ahlatlıburun köyünde yaşanan olayda, çapa makinesi ile bahçesini çapalamakta olan Şaban Aydın, aniden bacağını makineye kaptırdı. Kaza sonrası bacağına giren çapa makinesi, olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından çıkarılamayınca yaralı vatandaş bacağındaki çapa makinesinin bir parçası ile ambulansa bindirildi. Bacağında parçalanmalar meydana gelen Aydın, hastaneye sevk edildi.

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