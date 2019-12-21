Feribot can kurtard?

?anakkale'nin Bozcaada il?esinde ya?ayan 88 ya??ndaki Semiha G?nel gece saatlerinde aniden rahats?zland?. Ya?l? kad?n GESTA?'?n ?zel feribot seferi d?zenlemesi ile hastaneye kald?r?ld?.

Yap?lan ilk m?dahalede ya?l? kad?n?n solunum yetersizli?i ?ekti?i belirlendi ve ?anakkale Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Acil olarak ?anakkale'ye sevk edilmesi gereken Semiha G?nel'in durumu Bozcaada-Geyikli feribot seferlerini ger?ekle?tiren GESTA?'a iletildi. Durumun acil olmas? ?zerine GESTA? ya?l? kad?n i?in ?zel bir sefer d?zenleme karar? ald?. Geyikli iskelesinden kalkan feribot Bozcaada'ya giderek burada ambulansta bekleyen ?nal'? ald?. ?anakkale Devlet Hastanesi'ne yeti?tirilen ya?l? kad?n?n kritik durumu atlatt??? ve sa?l?k durumunun iyi oldu?u ??renildi.