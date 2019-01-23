Feribot iskelesinin maskotu ‘Miço'

Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ'ın feribot iskelesinin Miço isimli kedi adeta maskotu oldu. İskelede binası içerisinde-ray cihazı üzerinde yolcuları karşılayan sevimli kedi anne olmaya hazırlanıyor.

3 aylıkken düştüğü denizden kurtarılan kedi daha sonra GESTAŞ Feribot İskelesi çalışanları bakmaya başladı. Şirket yöneticilerinin de kabul etmesinin ardından sevimli yaklaşık bir yıldır GESTAŞ Feribot İskelesi'nde yaşıyor. Gemilerde çalışan küçük yaştaki tayfa yamağı anlamına gelen ‘Miço' ismi verilen kedinin ihtiyaçları şirket tarafınca karşılanmasının yanı sıra yolcular kediye mama getiriyor. Miço'ya GESTAŞ logolu tasma takılırken, iskelenin giriş kısmına da özel, içinde suyu ve mamasının olduğu küçük bir kulübe yaptırıldı. Kulübenin üzerine de, “Merhaba Ben Miço, GESTAŞ'ın en minik personeliyim. Çanakkale İskelesi benden sorulur” yazıldı.

‘Miço' zamanın çoğunu uyuduğu-ray cihazı üzerinde yolcuları ilk o karşılıyor. Yolcuların ve çalışanların yoğun ilgi gösterdiği ve adeta iskelenin maskotu haline gelen Miço, anne olmak için gün sayıyor.

GESTAŞ Feribot İskesinde güvenlik görevlisi Aslı Karakoç, “Yaklaşık 3 aylıktı bize geldiğinde. Denize düşmüştü denizden çıkardık. Ondan sonra bakmaya başladık. Son sağ olsunlar yöneticilerimiz de kabul etti. Evini yaptılar, hep beraber yaşayıp gidiyoruz. Yolcular da seviyor, bazen ek olarak mama getiriyorlar. Şirketimiz bütün mamalarını, her şeyini karşılıyorlar ama sağ olsun yolcularımız da kıyamıyor mama ihtiyacını karşılıyorlar” dedi.

Yaklaşık 1 yıldır kedinin kendileriyle birlikte olduğunu belirten iskelede güvenlik görevlisi Burcu Kabasakal, “Yolcularda kabullenmiş durumda onu çok seviyoruz hepimiz. Gününü genellikle-ray cihazının üzerinde uyuyarak geçiriyor” şeklinde konuştu.