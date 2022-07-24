'Filme Gel' çekimleri Çanakkale'den başladı

Bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla isminden sıkça söz ettiren başarılı yönetmen İhsan Taş, yeni sinema filmi 'Filme Gel'in çekimlerine Çanakkale'de Başladı.

Yönetmenliğini İhsan Taş'ın yaptığı “Filme Gel ”isimli sinema filmi, Çanakkale'de 120 kişilik teknik ekip ve 35 derecelik hava sıcaklığında çekimleri başladı. Erkan Petekkaya, Fırat Doğruoğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil ve Tolga Güleç başrol oynadığı filmin oyuncu kadrosunda; Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan, Deniz Hamzaoğlu, Metin Yıldırım, Metin Keçeçi, Burak Kaya, Vahdet Çakar, Gülsüm Alkan, Kadir Gültekin, Gülşah Yaprakçı, Aras Özdoyran, Rüya Coriç, Ece Baykal, Tolga Öz ve Kerem İçyer gibi bir birinden değerli oyuncular yer alırken, filmin yapımcılığını ise Okan Karacan üstleniyor.

Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul'da,Parayı Bulduk ve Dedemin Gözyaşları filmlerini hayata geçiren başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş ile yeni projesi Filme Gel isimli sinema filminin setinde bir araya geldik. Senarist ve yönetmenliğini yaptığı yeni filminin oldukça iddialı olduğunu belirten Taş, sözlerini şöyle sürdürdü “Daha önce 4 tane sinema filmi hayata geçirdim. Bundan bir önceki filmim nasip olursa 23 eylülde vizyona girecek. Bu filmle yakaladığım çıkışı sürdürmek istiyorum” diye konuştu.