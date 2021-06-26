Fırtına ağaçları devirdi, enerji nakil hatları kopunca yangın çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde sağanak yağmur öncesi çıkan fırtınada aile çay bahçesinde bulunan bir söğüt ağacı ile Küçükpaşa köyü yolu üzerinde bulunan 3 adet kavak ağacını devirdi.

Büyükpaşa köyü aile çay bahçesinde fırtınadan devrilen söğüt ağacı herhangi bir zarara yol açmazken, Küçükpaşa köyü arasındaki yol kenarında bulunan 3 adet kavak ağacının fırtınadan devrilmesi sonucu enerji nakil hatlarını kopardı. Ardından çıkan yangında 1 dönüm buğday tarlası kül oldu ve 3 adet ceviz ağacı yangından zarar gördü. Yangın köy halkının çabaları ve Çan Belediyesi itfaiye ekibinin gayretleri sonucu büyümeden söndürüldü.

Ağaçların yanması ile ilgili açıklamada bulunan Küçükpaşa köyü halkından Mehmet Bayram, "Yağmur öncesi çıkan fırtınada elektrik tellerinin üzerine devrilen kavak ağaçları yangına sebep oldu. Bir miktar zayiatımız oldu. Buğday ve ceviz ağaçlarımız yandı. Yetkililer gerekli tespiti yaptılar” dedi.