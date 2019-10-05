İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fotokapan ile 'kenevir' operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, kenevir yetiştirildiği iddia edilen araziye kurdukları fotokapanla, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.


Çanakkale'nin Biga ilçesinde kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarı alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide yaptığı incelemede kurutulmuş ve ekili kenevir buldu. Tarlaya kurulan 2 adet fotokapana şüpheli şahısların görüntüsünün gelmesi üzerine operasyon başlatıldı. Başlatılan operasyon kapsamında, K.U. isimli şahıs ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Arazide ise 97 kök kenevir ve 115,65 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.