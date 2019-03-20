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Fransız mayın avlama gemisi boğazdan geçti

Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.


Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.


Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

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