Fransız mayın avlama gemisi boğazdan geçti

Fransa Donanması’na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne’ adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı ‘FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait M-653 borda numaralı 'FS Capricorne' adlı mayın avlama gemisi saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğazdan geçişi esnasından Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.