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Galatasaray çifte şampiyonluğu Biga'da kutladı

Biga Galatasaray Taraftarlar Derneği, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu, Galatasaray Kulübü yöneticilerinin de katıldığı bir şampiyonluk balosu ile kutladı.


Köşdere aktivite merkezinde düzenlenen baloya Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Belediye Meclis üyeleri, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Galatasaraylılar Derneği Başkanı Hakan Kar, Yönetim Kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Çekimlerini GSTV'nin yaptığı şampiyonluk balosunun açılış konuşmasını Başkan Kar yaptı. Biga'da bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Kar, derneğe yardım maksatlı çekiliş düzenlediklerini kaydetti. Baloda klarnetçi Ozan Karademir ve solist Burçin de sahne aldı.

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