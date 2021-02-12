"Gallipoli Seaways" isimli gemideki yangın söndürüldü

Çanakkale açıklarında yaşanan yangın sonrasında Ezine'nin Geyikli beldesindeki limana çekilen "Gallipoli Seaways" isimli gemideki yangın tamamen söndürüldü. Gemide soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan İtalya'nın Trieste Limanı'na giden Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli Ro-Ro gemisinin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edilmesinin üzerine gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetlerine bildirmişti. 26 bin 525 grostonluk gemiye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-10' ile ‘Kurtarma-4' römorkörü ile Kıyı Emniyeti 6 botu olay yerine yönlendirildi. Ayvacık'ın Babakale köyüne yaklaşık 35 mil uzaklıkta 10 derece yan yatan gemi yapılan yönlendirmelerle birlikte Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kumburun sahilindeki özel bir limana yanaştırıldı.

Denizden ve limandan yapılan çalışmalar ile gemi tamamen söndürüldü. Gemide bugün hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının tamamen söndürüldüğünü bildirdi. Yapılan bildirimde “Gallipoli Seaways isimli Ro-Ro gemisinde çıkan yangına ivedilikle müdahale edip, kısa sürede güvenle limana yanaştıran ekiplerimizin denizden ve itfaiyenin de karadan çalışmaları sonucu gemideki yangın tamamen söndürüldü” denildi.