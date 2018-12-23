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Gazeteci Güner'in acı günü

Çanakkale’nin Çan ve Biga ilçelerindeki Türkiye Gazetesi bürolarında 15 yıl çalışan Mehmet Güner’in babası Ahmet Güner(84) yaşlılığa nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerindeki Türkiye Gazetesi bürolarında 15 yıl çalışan Mehmet Güner'in babası Ahmet Güner(84) yaşlılığa nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.


Çan ilçesinde Yunus Emre Camiinde öğle namazına müteakip İmam Hatip Erol Karakaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Maltepe köyü mezarlığında toprağa verildi.


Güner'in cenazesine Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Türkiye Gazetesi Çanakkale İl Temsilcisi Mehmet Uz, Türkiye Gazetesi Çan, Biga ve Yenice Bürosu çalışanlarının yanı sıra sevenleri katıldı.

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