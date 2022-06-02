Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, 668. yıl dönümünde anıldı

Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun Fethinin 668. yıl dönümünün kutlanması ve Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından Ece Bey, Çanakkale´nin Gelibolu ilçesinde bulunan Ece Bey türbesinde gerçekleşen program ile anıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Karainebeyli köyünde bulunan Ece Bey türbesinde gerçekleşen anma programı Ece Bey'in mezarına buket sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Programda, 1354 yılında Gelibolu'nun fethinde Gazi Süleyman Paşa emrinde olan ve Eceabat ile Gelibolu'nun fethinde etkin bir rol oynayan Ece Bey'in biyografisi ve tarihteki önemini anlatıldı. Ardından Halk oyunları gösterisi ve mehteran takımı gösterisi gerçekleştirildi. Tören Ece Bey ve şehitler için Mevlid-i Şerif okunmasının ardından sona erdi.

Programa, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.