Gaziantep ile Çanakkale arası uçak seferleri başlıyor

Gaziantep ile Çanakkale'nin tarihinin ortak noktaları olduğunu belirten Turan, “Şanıyla kök salmış iki şehrimiz arasında ulaşımın, ticaretin ve dostlukların artacağından hiç şüphemiz yok. Kültürel zenginlikleri, tarihi dokusu ile Gaziantep ve şehitleri diyarı Çanakkale'miz geçmişten bu yana bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış özel kentler. Milli mücadelenin destanını yazan, bu ülke üzerinde planları olanlara sert bir şekilde dur diyen iki şehrimiz artık daha yakın olacak. 2-31 Temmuz arası haftanın her günü Pegasus Hava Yolları ile

sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatlerinde uçak seferleri düzenlenecek. Bu vesileyle şanıyla kök salmış iki şehrimiz arasında ulaşımın, ticaretin ve dostlukların artacağından hiç şüphemiz yok. Ümit ediyoruz karşılıklı talebin artmasıyla beraber uzun süreli ilişkiler kurulur. Daha önce birçok kez turlar düzenlemiş Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na seferlerin başlamasıyla

alakalı göstermiş olduğu gayretleri için ayrıca teşekkür ederim. Seferlerin her iki şehrimize hayırlı olmasını, kazasız ve belasız gerçekleşmesini diliyorum” dedi.