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Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı

Gaziantep’ten Çanakkale’ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı.

Gaziantep'ten Çanakkale'ye atanan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman görevine başladı.


Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Karaduman görevine başladı. Karaduman, Emniyet Müdürlüğü binası önünde müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri tarafından karşılandı. Karaduman, kendisini karşılayan müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri ile tek tek tokalaşıp, tanıştı. Karaduman, daha sonra makamına geçerek, görevine başladı.

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