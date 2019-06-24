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Geleceğin şampiyonları Çanakkale'de

Çanakkale’de yapılacak Hentbol 2019 etkinliklerinde 5 ülkeden 75 sporcu bir araya gelecek.

Çanakkale'de yapılacak Hentbol 2019 etkinliklerinde 5 ülkeden 75 sporcu bir araya gelecek.


1-8 Temmuz tarihleri arasında Çanakkale'de Hentbol Çanakkale 2019 etkinlikleri yapılacak. Sosyal sorumluluk projesi ve profesyonel kamp şeklinde etkinlik, 2 grupta gerçekleştirilecek. Türkiye'nin milli hentbolcusu ve hentbolun en çekişmeleri ligleri olan Avrupa'daki temsilcimiz Can Çelebi #canakkaleruhu ile amatör ve profesyonel sporcuları bir araya getirerek bir spor şöleni sunuyor. Türk hentbolunda bir ilk olan bu projenin birinci yılında 5 ülke, 10 ilden yaklaşık 75 sporcu, sporcu adayı ve elit sporcular bir arada olacak.


Milli sporcu Can Çelebi, "10 yıllık bir hedefle başlayan proje Türk Hentbolunun profesyonel hentbolcuları ve antrenörleri yedi gün boyunca Çanakkale'de geleceğin sporcuları ile bir arada spor şöleni gerçekleştirecekler. Kampa 10 ile 18 yaş arası kız ile erkek spora ve hentbola ilgisi ola çocuk ve gençler katılıyor. Milli takım antrenörleriyle antrenman ve kamp eğitimi yapılacak. Kamp süresince benimle çalışacaklar. Ayrıca misafir olarak gelen milli sporcularla iletişim kurup profesyonel spor ile tanışmaları ve profesyonelliğe giden yolda nasıl bir disiplin ve çalışma modeli izlemeleri gerektiğini öğrenecekler. Hentbol Çanakkale 2019'a katılan genç sporcular Çanakkale Tarihi Yarımadayı ve Çanakkale'nin değerlerini görme fırsatı olacak" dedi.

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