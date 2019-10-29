Geleneksel 29 Ekim Yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gelibolu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl ile birlikte dördüncüsü yapılan ve konusu ‘Cumhuriyeti Yaşatmak ve İleriye Taşımak Adına Görevlerimiz' olan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile takdim edildi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti.

İlçe genelindeki resmi-özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yapılan ve konusu bakımından ilkokul öğrencileri için resim, ortaokul öğrencileri için şiir ve lise öğrencileri için de kompozisyon ve şiir olarak belirlenen yarışmaya 209 eserin teslim edilmesi ile seçici kurul tarafından seçilen eserler için ödüllerin takdimi yapıldı. Ödül töreninde resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar, şiir ve kompozisyon dalındaki ödülleri için Gelibolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can takdim etti. Ödül töreninin ardından resim kategorisinde yarışmaya katılan 152 eser için sergi açılışı yapıldı ve program son buldu.