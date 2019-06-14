İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneksel Lapseki hayrı yapıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Kiraz Festivali kapsamında geleneksel ilçe hayrı yapıldı.


Lapseki Sahil Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programa; Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Recep Bulan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. İlçede görev yapan din adamları tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'in ardından hazırlanan 118 kazan pilav ve 10 bin adet ayran ikramı yapıldı. Belediye başkanı Eyüp Yılmaz hayra destek olan esnaf ve katılan vatandaşlara ayrıca teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.