Gelibolu-Lapseki feribot seferleri yeniden başladı

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gelibolu-Lapseki hattında geçici süreyle askıya alınan feribot seferleri yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., şiddetli lodos nedeniyle Gelibolu-Lapseki feribot seferlerini geçici süreyle iptal ettiğini duyurmuştu. GESTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Gelibolu-Lapseki hattındaki seferlerimiz saat 19.50 itibarıyla başlamıştır” denildi.