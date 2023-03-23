Gelibolu Limanında inşaat başladı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gelibolu limanının ihalesini geçtiğimiz haftalarda yaptıklarını ve inşaat sürecinin de başladığını açıkladı. Mahkeme süreci ve proje değişikliği gibi nedenlerden dolayı sürecin uzadığı limanda inşaat çalışmalarının başladığını ifade eden Turan, “Gelibolu Feribot Terminali'nin yakın zamanda ihalesi yapılmıştı. Şu an dinamik kompaksiyon, yani zemin sıkılaştırma işlemi yapılıyor. Aynı zamanda gemilerin daha rahat yanaşması için gelen özel gemilerle deniz tarama işlemleri devam ediyor. Deniz feneri imalatına başlandı. Zemin sıkılaştırma işlemi bittikten sonra malzeme serilerek, zemine özel beton döküm işlemine de başlanacak. Kısa sürede üst yapı inşaat işini de bitirmeyi planlıyoruz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'yla birlikte şimdiden Gelibolu'muza hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.