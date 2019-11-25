Gelibolu'da '2. Şevki Koru Koşusu' gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle, ilk Türkiye Maratonu'nda birinciliği elde ederek Atatürk'ün elinden madalya alan Gelibolulu Milli Atlet Şevki Koru'yu yad etmek için düzenlenen organizasyonun ikincisi dün atletizm yarışmaları ve halk koşusu ile gerçekleşti.

Gelibolu Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alması sağlanarak ulusal hale getirilen ve iskele meydanında yapılan Şevki Koru Koşusu'na eski milli maratonculardan Veli Ballı'nın da yer aldığı yerli ve yabancı birçok yarışmacı katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar da bir konuşma yaptı. Özacar, “Gelibolu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla; ikinci kez düzenlediğimiz ve bu yıl ulusal boyuta taşıdığımız 'Gelibolu Şevki Koru Kurtuluş ve Anma Koşusu'nda sizlerle bir aradayız. Türkiye spor tarihine adını altın harflerle yazdıran, hayatını atletizme adayan ve birçok sporcu yetiştiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk maratoncusu unvanlı hemşehrimiz Şevki Koru çok özel bir sporcuydu. 1913 yılında Gelibolu'da doğan Şevki Koru'yu 28 Eylül 2003'te kaybettik. Ruhu şad olsun derken, bugün aramızda bulunan değerli aile fertlerine 'O'nunla ne kadar gurur duysanız azdır. Ne mutlu sizlere' diyorum. Türk spor tarihinde çok özel bir yeri olan ilk milli maratoncu merhum Şevki Koru'nun adını günümüz gençleri pek duymamışlardır. Geliboluluların ona olan vefa borcunu bir nebze de olsa yerine getirme düşüncesiyle; bizler de bu organizasyonu Gelibolu Belediyesi olarak iki yıldır yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.

Etkinlik, çuval ve kaşıkla yumurta taşıma yarışıyla başladı ve ardından atletizm yarışmalarına geçildi. 500, bin ve 2 bin metre minik kızlar ve erkekler, 5 bin metre büyük kadınlar ve erkekler, 10 bin metre büyük kadınlar ve erkekler yarışları yapıldı. Ardından halk koşusu gerçekleştirildi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakam Hakan Kılınçakaya, 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, eski milli atletler, Şevki Koru'nun oğlu Cihan Koru ve protokol üyeleri tarafından verildi. 2. Şevki Koru Koşusu, belediyenin ikramları ile son buldu.