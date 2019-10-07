Gelibolu'da Amatör Spor Haftası korteji

7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası nedeniyle Gelibolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Döner kavşaktan başlayan yürüyüşe katılan sporcular, Gölcük Caddesi ve çarşı içinden geçerek İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı'na yürüdü. Amatör Spor Haftası nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Kortej yürüyüşü, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir, Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli spor etkinlikleri yapılacağını belirtti. Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Amatör Spor Haftasında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturarak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek, bugüne kadar spor yapmayanları spora heveslendirirsek, bu bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu haftanın en büyük amacı da insanları spora yöneltmektir” ifadelerini kullandı.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ise, öğrencilerin ve vatandaşların spora daha fazla vakit ayırmaları gerektiğini ve yapılacak faaliyetlere öğrencilerin yanı sıra bütün vatandaşların katılmasını beklediklerini ifade etti.