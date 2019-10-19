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Gelibolu'da Cumhuriyet Bayramı müsabakaları başladı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen spor müsabakaları başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle gerçekleştirilen spor müsabakaları başladı.


Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü nedeniyle, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen spor müsabakaları önceki gün okçuluk ile başladı. Yarışma, Okçuluk Makaralı Yay Yıldız Erkekler ferdi, Okçuluk Makaralı Yay Genç Erkekler ferdi, Okçuluk Klasik Yay Küçük Erkekler ve Yıldız Erkekler ferdi olmak üzere toplam 4 farklı kategoride gerçekleşti. Gelibolu Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve Gelibolu Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Can, Gelibolu Okçuluk Tesislerinde sporcuların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayıp, Gençlik Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir'den sporcular ve yarışma hakkında bilgi aldılar. Ardından sporculara ve antrenörlerine başarılar dilediler.

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