Gelibolu'da kaçak sigara ve tütün operasyonu

Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve tütün ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Gelibolu ilçesinde, tütün ve tütün mamullerinin satışını yapan iş yerlerine yapılan denetimlerde; 29 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 28 paket gümrük kaçağı tütün, 9 kutu bin 800 adet gümrük kaçağı boş makaron, gümrük kaçağı 750 adet çakmak, gümrük kaçağı 12 kutu çay, 30 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, bin 350 paket gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 31 adet sökülmüş bandrol ve 40 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Denetimlerde ele geçirilen tütün ve tütün mamulleri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, iş yeri sahibi F.K. isimli şahsın hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı.