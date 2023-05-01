Gelibolu'da kanserli sokak köpeğinin yardımına hayvanseverler koştu

Çanakkale'de kanserli olan sokak köpeğinin yardımına hayvanseverler koştu. Sokak köpeği İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda kanserli olan sokak köpeğine hayvanseverler sahip çıktı. Sokak köpeği tedavi edilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Sokak köpeğine yaklaşık 6 aylık bir tedavi süreci uygulanacak.

Sokak köpeğinin tedavi süreci hakkında bilgi veren SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, “Gelibolu'da bulunan hayvansever Elif Hanım'ın ihbarı ile dostumuzu almak için Gelibolu'ya geldik. İlk gün geldiğimizde dostumuzu bulamadık. İstanbul'a dönmek zorunda kaldık. Elif hanım sonra bu köpeği bularak köpeği güvenli yer alarak bizi tekrardan aradı. Gece sabaha karşı saat 02.00 sularında kendisinden teslim aldık. İstanbul'a getirdik, yapılan tetkiklerde dostumuzun kanser olduğu tespit edildi. Kan değerleri ve yapılan diğer tetkiklerde kemoterapi alması için bütün değerlerin uygun olduğu tespit edildi, kemoterapisine başladık. Yaklaşık 6 ay bir tedavi sürecimiz olacak. Vatandaşlardan rica ediyoruz. Lütfen bu tarz vakaları gördüklerinde kovalamasınlar, tekme atmasınlar. Çünkü tedavi amaçlı almaya çalıştığımızda yakalamada ve bulmada zorlanıyoruz. Bu tarz vakaların takipçisi olacağız” dedi.