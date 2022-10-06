Gelibolu'da orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri saat 11.40 sıralarında Karainebeyli köyü civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yangına ilk müdahale saat 11.48'te yapıldı. Ekipler, orman yangınını kontrol altına almak için havadan 9 helikopter, 2 uçak, karadan ise 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 2 hizmet aracı, 3 dozer, 3 treyler, 4 itfaiye, 15'i teknik olmak üzere 175 personel ile müdahale ediyor.