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Gelibolu'da poyraz yangın söndürme işini zorlaştırıyor

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde çıkan orman yangını şiddetli poyraz sebebiyle büyüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde çıkan orman yangını şiddetli poyraz sebebiyle büyüyor. Yangına 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz ve onlarca işçi ile köylüler müdahale ediyor. Muğla'dan bölgeye sevk edilen uçağın 15 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.


Tarihi yarımada içindeki Yalova köyü Ilgardere mevkiinde 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görülüyor. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.


Orman Genel Müdürlüğü ateş kuşlarının Çanakkale için havalandığını açıkladı. Bölgeye 2 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 7 dozer sevk edildi. Muğla'dan gelen yangın söndürme uçağının 15 ton su kapasiteli olduu, diğer helikopterlerin ise 2,5 ton su kapasiteli olduğu öğrenildi.


Şiddetli poyrazın ekiplerin işini güçleştirdiği, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın alevlere teslim olduğu bildirildi.

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