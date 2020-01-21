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Gelibolu'da tarihî eser arayan şahıs dedektörle yakalandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarihî eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarihî eser arayan bir kişi dedektörle yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde Y.A. isimli şahsın Bolayır köyü Ambarlar mevkiinde kaçak tarihi eser arayacağı tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde Eski Gelibolu-Bolayır yolu Çimpe Kalesi mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli şahıs araç içinde yakalandı. Şahsın üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet altın sikke ve çuval içerisinde bir adet dedektör ele geçirildi.

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