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Gelibolu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.


Gelibolu- Eceabat karayolunda seyir halinde olan Tolga Çolak idaresindeki 59 ADU 968 plakalı kamyon, Ilgardere mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan sürücünün babası Abdullah Çolak'ın (60) öldüğünü belirledi.


Yaralanan sürücü Tolga Çolak ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Devrilen kamyon, çekici yardımıyla karayolundan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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